SHBA-ja dhe Irani vazhdojnë të shkëmbejnë propozime paqeje përmes Pakistanit

Përmes ndërmjetësve pakistanezë, shkëmbimi i propozimeve, amendamenteve dhe kërkesave në ndryshim është ende duke vazhduar.

Fillimisht, Irani propozoi një kornizë prej 14 pikash, të cilën SHBA-të e hodhën poshtë. Iranianët më pas u përpoqën të kapërcenin hendekun dhe dërguan një përgjigje tjetër. Dje Teherani mori amendamente të mëtejshme nga SHBA-të nëpërmjet Pakistanit, punoi mbi to dhe i informoi pakistanezët për qëndrimin e tyre të përditësuar.

Pati raportime të pakonfirmuara në agjencinë gjysmëzyrtare të lajmeve Fars, të cilat pretendonin se SHBA-të hodhën poshtë heqjen e sanksioneve, hodhën poshtë ndalimin e luftës në të gjitha frontet dhe hodhën poshtë kthimin e plotë të aseteve të ngrira iraniane. Baghaei i hodhi poshtë ato si spekulime.

Megjithatë, një gjë që ai e bëri mjaft të qartë është se e drejta e Iranit për pasurim paqësor të uraniumit është plotësisht e panegociueshme. Kjo është një pikë e madhe ngërçi sepse SHBA-të po i kërkojnë Iranit pasurim zero, të paktën për dy dekada.

Teherani i sheh dy dekada si një periudhë tepër të gjatë. Pavarësisht qëndrimit publik, burimet sugjerojnë se iranianët po tregojnë njëfarë fleksibiliteti dhe mund të hapen ndaj një pezullimi më të shkurtër të pasurimit, ndoshta për tre deri në pesë vjet.

