SHBA-ja dhe Irani kanë shkëmbyer disa propozime për të shmangur konfliktin
Në një përpjekje për të shmangur më shumë konflikt, SHBA-ja dhe Irani kanë shkëmbyer disa propozime dhe kundërpropozime javën e kaluar, raportoi të hënën “Washington Post”, duke cituar zyrtarë, transmeton Anadolu.
Raporti tha se presidenti amerikan Donald Trump ishte i pakënaqur me propozimin e mëparshëm të Iranit në lidhje me kufizimet në pasurimin bërthamor dhe po kërkonte marrëveshje me kufizime më të gjera.
Në raundet e mëparshme të negociatave, SHBA-ja propozoi ndalimin e pasurimit të uraniumit nga Irani për 25 vjet. Raporti vuri në dukje se Irani e ka refuzuar atë propozim, duke shtuar se një ofertë e mëvonshme e SHBA-së kërkonte një ndalim 20-vjeçar të pasurimit, të cilin Irani gjithashtu e refuzoi.
Gjatë diskutimeve të fundit, SHBA-ja tregoi se mund të shqyrtojë lehtësimin e sanksioneve mbi eksportet iraniane të naftës nëse Teherani pranon të ndalojë mbështetjen e grupeve të ndërmjetësuara në rajon, sipas raportit.
Raporti tha se propozimet e fundit sugjerojnë se Irani mund të jetë i hapur për të transferuar një pjesë të rezervave të tij të uraniumit të pasuruar jashtë vendit. Megjithatë, ai deklaroi se asnjëra çështje nuk ishte finalizuar dhe të dyja ka të ngjarë të varen nga aspekte të tjera të një marrëveshjeje më të gjerë.
Trump tha të hënën se vendosi të shtyjë rifillimin e sulmeve ndaj Iranit pasi disa vende rajonale e informuan se besonin se një marrëveshje për t’i dhënë fund plotësisht luftës është afër nënshkrimit. Ai tha se udhëheqësit e Arabisë Saudite, Katarit, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe “të tjerëve” të paspecifikuar i kërkuan të shtynte sulmet “sepse mendojnë se po i afrohen shumë arritjes së një marrëveshjeje”.
“Axios” raportoi se Trumpi foli në telefon me udhëheqësit e Arabisë Saudite, Katarit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe 24 orë para njoftimit të tij, duke shtuar se udhëheqësit arabë i thanë Trumpit se nuk duan që objektet e tyre të naftës dhe energjisë të dëmtohen për shkak të hakmarrjes iraniane.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse nga Teherani dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit. Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të siguronin marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga Trumpi pa afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën ujore strategjike.