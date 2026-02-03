SHBA-ja dhe Irani gati për bisedime në Stamboll mes tensioneve ushtarake në rritje
Zyrtarë të lartë nga SHBA-ja dhe Irani po përgatiten për bisedime të rralla ballë për ballë në Stamboll të premten, ndërsa presioni ushtarak në rritje dhe diplomacia rajonale bashkohen për të shmangur një konflikt më të gjerë, sipas mediave amerikane, transmeton Anadolu.
Wall Street Journal dhe The New York Times raportuan të hënën se takimi i planifikuar do të bashkonte të dërguarin special të SHBA-së, Steve Witkoff, dhëndrin e presidentit Donald Trump, Jared Kushner, dhe ministrin e Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, me Turqinë pritëse dhe zyrtarë nga Katari, Egjipti dhe shtete të tjera rajonale që pritet të marrin pjesë.
Bisedimet pritet të shqyrtojnë çështje paralele, duke përfshirë programin bërthamor të Iranit dhe kërkesat më të gjera të SHBA-së në lidhje me raketat dhe milicitë rajonale, edhe pse të dyja palët mbeten larg njëra-tjetrës.
– “Sulmi i SHBA-së ndaj Iranit do të eksportonte kaos”
Presidenti Trump nënvizoi rreziqet ndërsa forcat amerikane u grumbulluan në rajon, duke thënë të dielën: “Ne kemi anijet më të mëdha dhe më të fuqishme në botë atje, shumë afër, brenda disa ditësh… Shpresojmë, të arrijmë një marrëveshje”.
Udhëheqësi Suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, mbajti një notë sfiduese, duke paralajmëruar: “Amerikanët duhet ta dinë se nëse fillojnë një luftë, këtë herë do të jetë luftë rajonale”.
Prapa skenave, ndërmjetës nga Turqia, Katari, Egjipti, Omani dhe Iraku kanë shkëmbyer mesazhe, ndërsa Araghchi dhe Witkoff kanë rinisur kontaktin e drejtpërdrejtë përmes mesazheve me tekst, thanë zyrtarët për The New York Times.
Irani ka sinjalizuar gatishmërinë për të frenuar ose pezulluar aktivitetet e tij bërthamore sipas disa kornizave dhe ka rishikuar opsionet nga marrëveshja mbi programin bërthamor të vitit 2015, duke përfshirë transferimin e uraniumit të pasuruar në Rusi, thanë zyrtarët iranianë.
Analistët thonë se shtytja e koordinuar rajonale pasqyron frikën e paqëndrueshmërisë në rritje. Ali Vaez i Grupit Ndërkombëtar të Krizave paralajmëroi se “një sulm i SHBA-së ndaj Iranit do të eksportonte kaos, refugjatë, militantizëm, paqëndrueshmëri – më shpejt sesa kushdo mund ta përmbajë atë”, sipas WSJ.