SHBA-ja dhe BE-ja kundërshtojnë vendimet e ndërmarra nga Republika Sërpska

Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kundërshtuar vendimet e fundit të ndërmarra nga autoritetet në entitetin e Republikës Sërpska në Bosnjë e Hercegovinë.

Reagimi i Uashingtonit dhe Brukselit vjen një ditë pasi presidenti i këtij entiteti serb në Bosnje, Millorad Dodik, dekretoi ligje antikushtetuese, të miratuara nga Kuvendi i Republikës Sërpska, me të cilat ndalohet veprimtaria e Gjykatës dhe Prokurorisë së Bosnjë e Hercegovinës, Agjencisë Shtetërore për Hetime dhe Mbrojtje dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial të Bosnjës.

Ndër këto ligje përfshihet edhe ai për Regjistrin e Posaçëm dhe transparencën e punës së organizatave jofitimprurëse.

Ambasada amerikane në Sarajevë tha se Uashingtoni është “thellësisht i shqetësuar” me nënshkrimin e dekreteve nga Dodiku.

“Të jemi të qartë, ky është një provokim i qëllimshëm ndaj rendit kushtetues të Bosnjë e Hercegovinës dhe përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për stabilitetin dhe sigurinë e Bosnjës si dhe për objektivat strategjike të SHBA-së”, tha Ambasada amerikane.

Uashingtoni u bëri thirrje të gjithë udhëheqësve politikë dhe atyre që qëndrojnë prapa këtyre vendimeve që të përmbahen nga “përfshirja në veprime të tjera destabilizuese dhe nga retorika nxitëse”.

“Angazhohuni në një dialog politik konstruktiv dhe të përgjegjshëm. Mbështesni institucionet demokratike të Bosnjës dhe respektoni sundimin e ligjit. Po ashtu, jepni kontributin tuaj për të ulur tensionet politike”, u tha në reagimin e Ambasadës amerikane në Sarajevë.

