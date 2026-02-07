SHBA-ja akuzon Kinën për testime sekrete të bombës bërthamore

Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka akuzuar Kinën se ka kryer në fshehtësi të paktën një test bërthamor që prodhoi shpërthim gjatë viteve të fundit, edhe pse Kina zyrtarisht ka moratorium për testet e tilla.

Këto akuza u bënë gjatë një fjalimi të Thomas DiNanno, nënsekretar i Shtetit për kontrollin e armëve, në një konferencë për çarmatimin në Gjenevë.

Ai tha se Kina ka përdorur teknika për të fshehur shenjat e shpërthimeve bërthamore, duke maskuar aktivitetet për të shmangur zbulimin e tyre nga monitorimi ndërkombëtar, shkruan washingtonpost.

Sipas tij, një test i tillë u krye më 22 qershor 2020. Kina është nënshkruese e Traktatit të Ndërprerjes së testeve bërthamore, por nuk e ka ratifikuar atë, ashtu si SHBA-ja.

Autoritetet kineze i hodhën poshtë këto akuza, duke thënë se SHBA po paraqet një narrativë të shtrembëruar dhe se akuzat janë të pavërteta.

Raportohet gjithashtu se Kina është duke zgjeruar arsenalin e saj bërthamor, duke ndërtuar fusha të reja me silo për raketa dhe teknologji të avancuara ushtarake.

 

Gjermania këmbëngul në ruajtjen e pagesave me para në dorë

Reshje të dendura bore në Japoni, të paktën 45 të vdekur

Koreja e Jugut konfirmon rastin e tetë të murtajës afrikane të derrave në vitin 2026

Kryediplomati iranian: Irani gati për marrëveshje qetësuese për pasurimin, refuzon pasurimin zero

Stuhia Leonardo shkakton përmbytje të mëdha në Portugali dhe Spanjë

Zelenskyy: SHBA po propozon që Rusia dhe Ukraina ta përfundojnë luftën “deri në fillim të kësaj vere”

