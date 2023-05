SHBA, heqja e kufizimeve në kufi mund të rrisë valën e emigrantëve

“Me kërkesë të Departamentit të Sigurisë Kombëtare, Sekretari Austin miratoi dërgimin me një mision 90-ditor të një personeli prej 1,500 trupash në kufirin jugperëndimor për të ndihmuar rojën kufitare në aspekte të ndryshme si vëzhgimi i kufirit dhe mbledhja e të dhënave”, thotë zëdhënësi i Pentagonit, Gjenerali Pat Ryder.

Tre senatorë republikanë kritikuan administratën e Presidentit Biden lidhur me planet për të shfuqizuar urdhrin ekzekutiv, një veprim që pritet të shkaktojë rritjen e numrit të emigrantëve në kufirin jugor.

Pranë një qendre migracioni në kufirin jugor të Meksikës, emigrantët që shpresojnë të kalojnë në SHBA formuan radhë të gjata të mërkurën për t’u pajisur me dokumente që i lejojnë të udhëtojnë falas në vend.

“Është momenti i duhur për të kaluar. Do të hiqet kufizimi dhe do të jemi në gjendje të shkojmë në Shtetet e Bashkuara. Jemi shumë njerëz punëtorë dhe do të kontribuojmë në Shtetet e Bashkuara për një të ardhme më të mirë për ne dhe familjet tona në Venezuelë”, thotë emigranti Edgar Gerardo.