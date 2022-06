SHBA heq kërkesat e testit COVID-19 për udhëtimet ndërkombëtare

Administrata e Biden-it po heq kërkesën e saj që udhëtarët ndërkombëtarë të rezultojnë negativë për COVID-19 brenda një dite përpara se të hipnin në një fluturim për në Shtetet e Bashkuara, duke i dhënë fund një prej mandateve të fundit të qeverisë të krijuar për të frenuar përhapjen e koronavirusit.

Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve njoftuan të Premten se kërkesa do të përfundojë herët në mëngjes të së dielës. Agjencia shëndetësore tha se do të vazhdojë të monitorojë gjendjen e pandemisë dhe do të rivlerësojë nevojën për një kërkesë testimi nëse situata ndryshon.

“Ky hap është i mundur për shkak të përparimit që kemi bërë në luftën tonë kundër COVID-19,” tha sekretari amerikan i Shëndetësisë Xavier Becerra.

Linjat ajrore dhe grupet e turizmit kanë bërë presion mbi administratën për muaj të tërë për të eliminuar kërkesën e testimit, duke thënë se kjo i dekurajon njerëzit të rezervojnë udhëtime ndërkombëtare sepse ata mund të bllokohen jashtë shtetit nëse kontraktojnë virusin në udhëtimin e tyre.

Roger Dow, president i Shoqatës së Udhëtimit të SHBA-së, e quajti heqjen e rregullit të testimit “një tjetër hap i madh përpara për rimëkëmbjen e udhëtimeve ajrore përbrenda dhe kthimin e udhëtimeve ndërkombëtare në Shtetet e Bashkuara”.

Linjat ajrore argumentuan se rregulli u vu në fuqi kur pak amerikanë u vaksinuan – tani 71% e atyre 5 vjeç e lart janë vaksinuar plotësisht, sipas shifrave të CDC. Ata gjithashtu u ankuan se njerëzve që hyjnë në SHBA në kufijtë tokësorë nuk u kërkohet të testojnë negativisht për COVID-19, megjithëse duhet të tregojnë prova të vaksinimit.

Ndërsa udhëtimet e brendshme në SHBA janë kthyer pothuajse në nivelet para pandemisë, udhëtimi ndërkombëtar – i cili është shumë fitimprurës për linjat ajrore – ka vazhduar të mbetet prapa. Në maj, udhëtimet ajrore ndërkombëtare në SHBA mbetën 24% nën nivelet e vitit 2019, me rënie si tek qytetarët amerikanë ashtu edhe nga ata të huaj, sipas grupit tregtar Airlines për Amerikën.