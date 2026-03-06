SHBA harxhoi 3.7 miliardë dollarë për 100 orët e para të luftës me Iranin

Sipas Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS), 100 orët e para të operacioneve ushtarake të Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Iran kanë kushtuar rreth 3.7 miliardë dollarë, ose rreth 891.4 milionë dollarë në ditë.

Raporti thekson se fillimi i fushatave ajrore është më i kushtueshëm për shkak të përdorimit të armëve të sofistikuara, ndërsa kostoja e municioneve mund të ulet më vonë.

Megjithatë, CSIS paralajmëron se buxheti aktual nuk do të mjaftojë për të financuar konfliktin nëse ai vazhdon, duke nënkuptuar nevojën për fonde shtesë nga Departamenti i Mbrojtjes.

