SHBA forcon praninë ushtarake në Lindjen e Mesme, mbi 20 anije luftarake në gatishmëri

SHBA forcon praninë ushtarake në Lindjen e Mesme, mbi 20 anije luftarake në gatishmëri

Prania ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme vijon të mbetet në nivele të larta, ndërsa më shumë se 20 anije luftarake të Marinës së SHBA-së janë të angazhuara në operacione në ujërat e rajonit.

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Forca detare amerikane përfshin dy grupe aeroplanmbajtësesh, të shoqëruara nga anije luftarake të pajisura me sisteme të avancuara për mbrojtjen ajrore dhe kundër raketave. Në zonë ndodhen gjithashtu mjete amfibe dhe anije të tjera që mbështesin operacionet e forcave amerikane.

Sipas të dhënave të publikuara, një pjesë e konsiderueshme e flotës është e përqendruar në Detin Arabik dhe Oqeanin Indian, ndërsa disa prej anijeve janë të angazhuara në misione të ndryshme në hapësirën e përgjegjësisë së Komandës Qendrore të SHBA-së.

Kjo prani përfshin edhe shkatërrues të pajisur me raketa të drejtuara, të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen kundër kërcënimeve ajrore dhe raketore.

 

 

Lëvizjet e flotës amerikane vijnë në një periudhë tensioni të lartë në rajon dhe në një kohë kur forcat amerikane po zhvillojnë një sërë misionesh ushtarake në Lindjen e Mesme.

Autoritetet amerikane kanë deklaruar se forcat e tyre mbeten në gatishmëri për të garantuar sigurinë dhe lirinë e lundrimit në ujërat e rajonit. Ndërkohë, përqendrimi i një numri kaq të madh anijesh luftarake nënvizon rëndësinë strategjike që SHBA i kushton situatës në Lindjen e Mesme.

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