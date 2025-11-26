SHBA: Dy pjesëtarë të Gardës Kombëtare qëllohen me armë në Washington

SHBA: Dy pjesëtarë të Gardës Kombëtare qëllohen me armë në Washington

Dy pjesëtarë të Gardës Kombëtare u qëlluan me armë në kryeqytetin e SHBA-së Washington sot, njoftoi Sekretarja e Sigurisë Kombëtare, Kristi Noem, transmeton Anadolu.

“Ju lutem bashkohuni me mua në lutje për dy pjesëtarët e Gardës Kombëtare që sapo u qëlluan pak çaste më parë në Washington”, tha Noem në rrjetin social amerikan X.

Ajo tha se Departamenti i Sigurisë Kombëtare po punon me policinë lokale për të mbledhur më shumë informacione.

Ndërkohë, Departamenti i Policisë së Washingtonit tha se një i dyshuar është arrestuar.

“Polica është në vendngjarje për të shtëna në ‘17th’ dhe ‘I Street, NW’. Ju lutemi shmangni zonën”, thuhet në njoftim, në të cilin shtohet se vendi i ngjarjes është siguruar.

Gjendja e anëtarëve të qëlluar të Gardës Kombëtare ende nuk është bërë e ditur.

MARKETING

Të ngjajshme

Nënkryetari i TIKA-s, Dr. Mahmut Çevik merr pjesë në pritjen zyrtare të Ambasadës së Shqipërisë në Ankara për Ditën e Flamurit

Nënkryetari i TIKA-s, Dr. Mahmut Çevik merr pjesë në pritjen zyrtare të Ambasadës së Shqipërisë në Ankara për Ditën e Flamurit

Kallëzimi penal ndaj tij! Bexheti: Është me porosi të Izet Mexhtit deri tek Hristijan Mickoski

Kallëzimi penal ndaj tij! Bexheti: Është me porosi të Izet Mexhtit deri tek Hristijan Mickoski

Kurti akuza të rënda për ish-opozitën: S’votojnë kundër Listës Serbe, maksimumi abstenojnë – e frikshme

Kurti akuza të rënda për ish-opozitën: S’votojnë kundër Listës Serbe, maksimumi abstenojnë – e frikshme

Deklaratat e krerëve të VLEN-it se do t’ju bashkëngjiten deputetë nga opozita, Bexheti: Është si ajo kënga: herë këtë të enjte, herë atë të enjte!

Deklaratat e krerëve të VLEN-it se do t’ju bashkëngjiten deputetë nga opozita, Bexheti: Është si ajo kënga: herë këtë të enjte, herë atë të enjte!

Zërat se Krenar Lloga do të kalojë në BDI, Bexheti: Jemi parti e hapur për cdokënd që dëshiron të kontribuojë

Zërat se Krenar Lloga do të kalojë në BDI, Bexheti: Jemi parti e hapur për cdokënd që dëshiron të kontribuojë

A do vazhdojë Blerim Bexheti të jetë Sekretar Organizativ i BDI-së?

A do vazhdojë Blerim Bexheti të jetë Sekretar Organizativ i BDI-së?