SHBA, disa senatorë me projektligj për të parandaluar Trumpin nga marrja e Grenlandës
Disa senatorë dypartiakë prezantuan të martën një projektligj për të bllokuar SHBA-në nga pushtimi ose kapja e territoreve të aleatëve të NATO-s, mes deklaratave të përsëritura nga presidenti Donald Trump për të blerë Grenlandën për arsye të sigurisë kombëtare, transmeton Anadolu.
Legjislacioni – Akti i Mbrojtjes së Unitetit të NATO-s u prezantua nga senatorja demokrate Jeanne Shaheen dhe senatorja republikane Lisa Murkowski.
Projektligji synon ndalimin e përdorimit të fondeve të Pentagonit ose Departamentit të Shtetit për të bllokuar, pushtuar, aneksuar, kryer operacione ushtarake kundër ose për të ushtruar kontroll mbi territorin sovran të një shteti anëtar të NATO-s pa pëlqimin e tyre.
“Çdo sugjerim se SHBA-ja mund të përdorë fuqinë e saj për të kapur ose kontrolluar territorin e një aleati të NATO-s do të dëmtonte drejtpërdrejt aleancën që i mban amerikanët të sigurt dhe do të lehtësonte punën e kundërshtarëve tanë”, tha Shaheen në një deklaratë.
“Ky projektligj dërgon mesazh të qartë se retorika e fundit rreth Grenlandës dëmton thellësisht interesat e sigurisë kombëtare të vetë Amerikës dhe përballet me kundërshtim dypartiak në Kongres”, shtoi ajo.
Murkowski tha se “nocioni se Amerika do të përdorë burimet tona të gjera kundër aleatëve tanë është thellësisht shqetësues dhe duhet të refuzohet plotësisht nga Kongresi me statut”.
Trump tha të dielën se “SHBA-ja duhet ta blejë Grenlandën për të parandaluar marrjen e ishullit nga Rusia ose Kina”. Ai më parë e përshkroi zotërimin e Grenlandës si “domosdoshmëri absolute” për sigurinë ekonomike të SHBA-së, duke e krahasuar atë me një “marrëveshje të madhe pasurish të paluajtshme”.
Grenlanda, një territor vetëqeverisës brenda Mbretërisë së Danimarkës, ka tërhequr interesin e SHBA-së për shkak të vendndodhjes së saj strategjike dhe burimeve të mëdha minerale.
Danimarka dhe Grenlanda kanë hedhur poshtë propozimet për të shitur territorin, duke riafirmuar sovranitetin danez mbi ishullin.