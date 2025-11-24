ShBA dhe Ukraina shprehen optimiste për përparim në planin e paqes pas bisedimeve në Gjenevë
Negociatorët amerikanë dhe ukrainas kanë hartuar një “kornizë paqeje të përditësuar dhe të rafinuar” dhe planifikojnë të vazhdojnë punën “intensive” mbi një plan paqeje gjatë ditëve në vijim.
Një deklaratë e përbashkët tha se bisedimet mbi një plan të mbështetur nga ShBA në Gjenevë kishin qenë “shumë produktive”, raporton BBC.
Sekretari i Shtetit i ShBA-së, Marco Rubio, tha se ka pasur “jashtëzakonshme përparim” në përsosjen e një plani i cili është mirëpritur me kujdes nga Rusia, por jo nga udhëheqësit në Kiev dhe Evropë, të cilët e shohin atë si shumë të favorshëm për Kremlinin.
Rubio tha se kishte “ende punë për t’u bërë”, ndërsa presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se kishte “sinjale se ekipi i Presidentit [Donald] Trump po na dëgjon”.