SHBA, dënohet me 2 vjet burg personi që kërcënoi presidentin Trump dhe zv/presidentin
Një person nga Michigani, i cili ka të njëjtat iniciale dhe emër si zëvendëspresidenti i SHBA-së dhe kërcënoi të vriste presidentin Donald Trump dhe zv/presidentin JD Vance, u dënua të hënën me dy vjet burg federal, njoftoi Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së, transmeton Anadolu.
Sipas Departamentit, James Donald Vance Jr., 67-vjeç, postoi mesazhe në mediat sociale duke kërcënuar të vriste Trumpin dhe Vance.
Në postimet e tij, Vance Jr. shkroi se nuk i interesonte nëse vdiste apo do ta kalonte pjesën tjetër të jetës së tij në burg. Ai u deklarua fajtor për kërcënimin për të vrarë ose plagosur presidentin dhe zv/presidentin.
Një gjykatë federale në Michigan e dënoi atë me dy vjet burg.
Veçmas, më 20 tetor, Richard Spring u dënua me 18 muaj burg dhe u gjobit me 2.000 dollarë për kërcënimin për të vrarë Trumpin.