SHBA, dënohet me 2 vjet burg personi që kërcënoi presidentin Trump dhe zv/presidentin

SHBA, dënohet me 2 vjet burg personi që kërcënoi presidentin Trump dhe zv/presidentin

Një person nga Michigani, i cili ka të njëjtat iniciale dhe emër si zëvendëspresidenti i SHBA-së dhe kërcënoi të vriste presidentin Donald Trump dhe zv/presidentin JD Vance, u dënua të hënën me dy vjet burg federal, njoftoi Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së, transmeton Anadolu.

Sipas Departamentit, James Donald Vance Jr., 67-vjeç, postoi mesazhe në mediat sociale duke kërcënuar të vriste Trumpin dhe Vance.

Në postimet e tij, Vance Jr. shkroi se nuk i interesonte nëse vdiste apo do ta kalonte pjesën tjetër të jetës së tij në burg. Ai u deklarua fajtor për kërcënimin për të vrarë ose plagosur presidentin dhe zv/presidentin.

Një gjykatë federale në Michigan e dënoi atë me dy vjet burg.

Veçmas, më 20 tetor, Richard Spring u dënua me 18 muaj burg dhe u gjobit me 2.000 dollarë për kërcënimin për të vrarë Trumpin.

MARKETING

Të ngjajshme

Kocevski: Janë ndaluar disa punonjës të DAP-it, janë përfshirë në një hetim lidhur me rastin e Koçanit

Kocevski: Janë ndaluar disa punonjës të DAP-it, janë përfshirë në një hetim lidhur me rastin e Koçanit

Osmani shpërndan Kuvendin, pritet shpallja e zgjedhjeve

Osmani shpërndan Kuvendin, pritet shpallja e zgjedhjeve

Sondazh në SHBA, më shumë se gjysma e qytetarëve thonë se demokracia nuk funksionon

Sondazh në SHBA, më shumë se gjysma e qytetarëve thonë se demokracia nuk funksionon

Rikonstruimi i Qeverisë, Mickoski: Javën tjetër do dihen emrat!

Rikonstruimi i Qeverisë, Mickoski: Javën tjetër do dihen emrat!

Ministria e Financave: Nuk ka ndryshime në arkëtimin e TVSH-së gjatë pranimit të dërgesave nga TEMU me ndryshimet në Ligjin e TVSH-së

Ministria e Financave: Nuk ka ndryshime në arkëtimin e TVSH-së gjatë pranimit të dërgesave nga TEMU me ndryshimet në Ligjin e TVSH-së

MPB: Po zhvillohet aksion policor në disa lokacione në Maqedoni

MPB: Po zhvillohet aksion policor në disa lokacione në Maqedoni