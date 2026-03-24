SHBA, demokratët akuzojnë Trumpin se po gënjen për bisedimet me Iranin
Përderisa lufta e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit hyn në javën e katërt, senatori demokrat Chris Van Hollen akuzoi presidentin Donald Trump se ka gënjyer për mbajtjen e bisedimeve me Teheranin, transmeton Anadolu.
Duke folur për CNN, Van Hollen tha se Trumpi nuk po tregon të vërtetën kur pretendon se Irani është i angazhuar në negociata dhe është gati të pranojë të gjitha kërkesat e SHBA-së për t’i dhënë fund konfliktit.
“Ne e dimë që ai po gënjen”, deklaroi senatori Van Hollen.
“Bisedimet” e diskutueshme që Trumpi iu referua kanë të bëjnë me diskutimet e fshehta që synojnë përfundimin e luftës, përfshirë kërkesat që Irani të ndalojë pasurimin e uraniumit, të heqë rezervat e uraniumit të pasuruar dhe të rihapë Ngushticën e Hormuzit për trafikun ndërkombëtar të naftës.
Van Hollen paralajmëroi se çdo sulm i SHBA-së ndaj infrastrukturës energjetike të Iranit, përfshirë planet që synojnë ishullin Kharg, terminalin kryesor të eksportit të naftës së Iranit, ka të ngjarë të përbëjë krim lufte dhe të shkelë ligjin ndërkombëtar.
Trumpi postoi në “Truth Social” të hënën duke pretenduar se bisedimet me Iranin po shkonin “shumë mirë” dhe “produktive”, duke njoftuar pauzë pesë-ditore të sulmeve kundër termocentraleve dhe infrastrukturës energjetike iraniane.
Si kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf ashtu edhe zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Ismail Baghaei i hodhën poshtë me vendosmëri pretendimet e Trumpit, duke deklaruar se nuk ka patur bisedime të drejtpërdrejta ose të tërthorta.