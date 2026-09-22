SHBA, Danimarka dhe Grenlanda nënshkruajnë marrëveshje për forcimin e sigurisë në Arktik
SHBA-ja, Danimarka dhe Grenlanda të martën nënshkruan një marrëveshje në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së për forcimin e sigurisë në Arktik dhe Atlantikun e Veriut, raporton Anadolu.
Trump e përshkroi marrëveshjen gjatë ceremonisë së nënshkrimit si “të jashtëzakonshme për Evropën, për Shtetet e Bashkuara, për të gjithë dhe për Grenlandën”.
Ai tha se marrëveshja ishte “përgatitur për një kohë të gjatë” dhe parashikoi një “marrëdhënie fantastike afatgjatë” mes palëve.
Duke iu drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së para nënshkrimit, Trump tha se marrëveshja i jep SHBA-së “kontroll të përhershëm mbi sigurinë dhe të gjitha nevojat e tjera” të territorit.
“Ne do të kemi aftësinë e plotë për të bërë atë që është e nevojshme për të mbrojtur kontinentin amerikan, si dhe Evropën dhe vende të tjera”, tha ai.
Ai tha se asnjë kundërshtar i SHBA-së nuk do të lejohet të vendosë prani ushtarake në Grenlandë apo të bëjë investime të ndjeshme atje pa “miratimin e shprehur me shkrim” të Washingtonit.
Trump njoftoi gjithashtu planet për zgjerimin e pranisë ushtarake amerikane në Grenlandë.
“Ne do të fillojmë menjëherë procesin e zhvillimit të një pranie të madhe ushtarake në lokacionet e përshtatshme. Do të ndërtojmë dy baza ushtarake shumë të mëdha”, tha ai.
Sipas presidentit, zgjerimi i pranisë amerikane në Arktik dhe Atlantikun e Veriut do të mbronte SHBA-në dhe Evropën, si dhe “do ta forconte shumë NATO-n”.
Para nënshkrimit, Trump tha se mezi priste të punonte me popullin e Danimarkës dhe Grenlandës, duke thënë se palët “kanë krijuar vërtet një lidhje” gjatë procesit.