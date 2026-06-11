SHBA “bllokon” Brazilin në aeroport! Vinicius me shokë kontrollohen si të ishin të dyshuar, i heqin edhe këpucët
Një ngjarje e pazakontë dhe e papritur ka shoqëruar mbërritjen e Kombëtares së Brazilit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
I gjithë delegacioni i pesë herë kampionëve të botës është përballur me një kontroll sigurie jashtëzakonisht të rreptë dhe të imtësishëm nga autoritetet kufitare amerikane, sapo ka shkelur në tokën e SHBA-së.
Sipas informacioneve të fundit, masat e sigurisë kanë qenë drakoniane dhe nuk kanë kursyer askënd. Që nga lojtarët më në zë të skuadrës e deri te stafi teknik dhe ai mbështetës, të gjithë i janë nënshtruar skanimeve me detektorë metalikë, kontrolleve të rrepta të bagazheve, kontrolleve të këpucëve si dhe një rishikimi të hollësishëm të të gjitha sendeve personale.
Ky trajtim, i cili ka zgjatur jo pak, ka krijuar habi, por edhe një lloj habie në radhët e delegacionit brazilian, duke qenë se zakonisht kombëtaret e këtij niveli gëzojnë prioritete apo lehtësime të natyrës diplomatike gjatë lëvizjeve ndërkombëtare.
Megjithatë, Brazili nuk ka qenë e vetmja skuadër që ka rënë në këtë “rrjetë” të rreptë të sigurisë amerikane. Mësohet se në të njëjtën situatë dhe nën të njëjtat procedura rigoroze kanë kaluar edhe delegacionet e kombëtareve të Senegalit dhe Uzbekistanit, çka tregon se autoritetet e SHBA-së kanë aplikuar një protokoll të ri e të panegociueshëm sigurie për ekipet që hyjnë në territorin e tyre.