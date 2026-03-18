SHBA, Baza ajrore e Floridës në gatishmëri të lartë
Baza e Forcave Ajrore MacDill në Tampa të Floridës është në gatishmëri të lartë pasi një kërcënim u mor në bazë, sipas zyrtarëve.
Ende nuk është e qartë se çfarë ishte kërcënimi ose sa serioz ishte, por zyrtarët e bazës MacDill lëshuan deklaratën e mëposhtme në Facebook.
“Ne i marrim seriozisht të gjitha kërcënimet dhe marrim masat e duhura për të prioritizuar sigurinë dhe mbrojtjen e objekteve tona. Në përputhje me politikën tonë, ne nuk do të zbulojmë detaje mbi masat e sigurisë që janë zbatuar”.