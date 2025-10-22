SHBA, arrestohet një shofer pasi përplasi automjetin në portën e Shtëpisë së Bardhë
Një shofer që përplasi automjetin e tij në portën e Shtëpisë së Bardhë është arrestuar, njoftoi sot Shërbimi Sekret i SHBA-së, transmeton Anadolu.
“Rreth orës 10:37 në mbrëmje (e martë), një person përplasi automjetin në portën e automjeteve të Shërbimit Sekret që ndodhet në 17th & E St, NW, në Uashington”, tha Shërbimi Sekret në rrjetin social amerikan X.
“Personi u arrestua dhe automjeti u kontrollua dhe u konsiderua i sigurt. Hetimi ynë mbi shkakun e kësaj përplasjeje është në vazhdim”, shtoi agjencia e cila është përgjegjëse për sigurinë e presidentit, nënpresidentit dhe familjeve të tyre të afërta.
Sipas “The New York Times”, Shërbimi Sekret njoftoi se presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ishte në Shtëpinë e Bardhë në kohën e incidentit.
Më 9 janar 2024, gjatë mandatit të presidentit Joe Biden, një shofer që u përplas në hyrjen e Shtëpisë së Bardhë u arrestua në mënyrë të ngjashme.