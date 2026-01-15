SHBA, agjenti federal qëllon një shtetas nga Venezuela gjatë tentativës për ta arrestuar
Një agjent federal qëlloi një shtetas venezuelian në këmbë gjatë një përleshjeje në qytetin amerikan të Minneapolisit, njoftoi Departamenti i Sigurisë Kombëtare (DHS), duke thënë se agjenti u sulmua gjatë përpjekjes për arrestim, transmeton Anadolu.
“Ky sulm ndaj një anëtari tjetër të guximshëm të forcave të ligjit ndodhi ndërsa liderët kryesorë të Minesotës, guvernatori Walz dhe kryebashkiaku Frey, po inkurajojnë rezistencë të organizuar ndaj agjentëve të ICE-s dhe forcave federale të zbatimit të ligjit”, tha DHS në një deklaratë.
Agjencia tha se agjentët tentuan një ndalim të synuar të trafikut ndaj një emigranti të paligjshëm, i cili, sipas njoftimeve, u largua me makinë, përplasi një automjet të parkuar dhe më pas u arratis në këmbë. Ndërsa agjenti e kapi personin, nisi përleshje gjatë së cilës dy persona dolën nga një apartament i afërt dhe, sipas zyrtarëve, e sulmuan agjentin me një lopatë.
I frikësuar për jetën e tij, agjenti qëlloi në vetëmbrojtje, duke goditur të dyshuarin në këmbë, tha DHS. Agjenti dhe personi i plagosur u transportuan në spital ndërsa dy personat e tjerë që sulmuan u morën në mbajtje pasi u mbyllën në apartamentin pranë.
Pas incidentit, në vendngjarje pati përplasje mes forcave të rendit dhe demonstruesve. Videoja në rrjetet sociale tregoi fishekzjarre të drejtuara ndaj oficerëve, të cilët iu përgjigjën me gaz lotsjellës për të kontrolluar turmën.
Ngjarja e fundit ndodhi një javë pas një incidenti tjetër, kur një agjent i ICE-s qëlloi për vdekje Renee Good në Minneapolis. Ky incident shkaktoi protesta të gjera dhe intensifikoi vëmendjen ndaj operacioneve federale në Minesota.