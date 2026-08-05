Shasivari – Ulusoj: Shkëmbim i përvojave me Turqinë dhe projekte të përbashkëta në gjyqësor

Shasivari – Ulusoj: Shkëmbim i përvojave me Turqinë dhe projekte të përbashkëta në gjyqësor

Ministri i Drejtësisë, Jeton Shasivari, zhvilloi një takim pune me ambasadorin e Republikës së Turqisë në vend, Fatih Ulusoy, ku u diskutua për thellimin e bashkëpunimit në fushën e drejtësisë dhe mbështetjen e proceseve reformuese.

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Sipas Ministrisë së Drejtësisë, në takim u bisedua për shkëmbimin e përvojave dhe praktikave të mira, si dhe për realizimin e projekteve të përbashkëta, trajnimeve dhe aktiviteteve që synojnë forcimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të drejtësisë të dy vendeve.

Shasivari vlerësoi Turqinë si një partner të rëndësishëm në procesin e reformave, ndërsa shprehu mirënjohje edhe për ftesën për të marrë pjesë në Samitin Ndërkombëtar “Ardhmëria e Drejtësisë”, që do të mbahet në Stamboll dhe që synon shkëmbimin e përvojave për avancimin e sundimit të ligjit. /SHENJA/

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