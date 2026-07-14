Shasivari mori detyrën e ministrit të Drejtësisë

Shasivari mori detyrën e ministrit të Drejtësisë

Në Ministrinë e Drejtësisë sot u zhvillua pranim-dorëzimi i detyrës së ministrit, me ç’rast ministri i sapoemëruar i Drejtësisë, Jeton Shasivari, mori detyrën nga ministri i deritanishëm, Igor Fillkov.

“Ministria e Drejtësisë do të mbetet një institucion i hapur dhe profesional, i përkushtuar ndaj interesave të qytetarëve, sundimit të ligjit dhe sigurimit të një sistemi gjyqësor efikas, të drejtë dhe të qasshëm”, deklaroi ministri i Drejtësisë, Jeton Shasivari.

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