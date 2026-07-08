Sharaa: Siria ka bërë arritje të madhe me heqjen e sanksioneve të SHBA-së dhe mbështetjen nga Turqia dhe vendet e Gjirit

Sharaa: Siria ka bërë arritje të madhe me heqjen e sanksioneve të SHBA-së dhe mbështetjen nga Turqia dhe vendet e Gjirit

Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa tha sot se Siria ka bërë arritje të madhe në bashkimin e vendit gjatë një viti e gjysmë të fundit, falë heqjes së sanksioneve të SHBA-së dhe mbështetjes nga Turqia dhe vendet e Gjirit, transmeton Anadolu.

“Në një vit e gjysmë të kaluar, ne kemi arritur një arritje të madhe në bashkimin e vendit dhe vendosjen e tij në rrugën e duhur”, tha Sharaa gjatë një konference të përbashkët për media me presidentin amerikan Donald Trump në margjinat e samitit të NATO-s në kryeqytetin turk Ankara.

“Kjo është falë popullit të fortë sirian dhe vendimit historik të marrë nga Trump për të hequr sanksionet ndaj Sirisë. Kjo është gjithashtu falë ndihmës së të gjithë miqve tanë në rajon, nga Turqia dhe Gjiri e deri te vendet e tjera të rajonit”, tha presidenti sirian.

Turqia po pret samitin e NATO-s të martën dhe të mërkurën për herë të dytë pas samitit të Stambollit të vitit 2004, me mbledhjen që po zhvillohet mes sfidave në rritje me të cilat përballet aleanca dhe mjedisi më i gjerë ndërkombëtar i sigurisë.

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