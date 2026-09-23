Sharaa: Golani do të mbetet territor sirian, vendimet për aneksimin janë të pavlefshme

Sharaa: Golani do të mbetet territor sirian, vendimet për aneksimin janë të pavlefshme

Presidenti i Sirisë, Ahmad al-Sharaa, ka deklaruar se Lartësitë e Golanit, të pushtuara nga Izraeli, do të mbeten territor sirian dhe se të gjitha masat për aneksimin e tyre janë të pavlefshme sipas rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

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Duke iu drejtuar sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York, Sharaa tha se përpjekjet për të krijuar fakte të reja në terren nuk mund të cenojnë sovranitetin e Sirisë, sundimin e ligjit apo zbatueshmërinë e së drejtës ndërkombëtare.

“Golani do të mbetet tokë siriane”, tha ai, duke shtuar se të gjitha masat për aneksimin janë të pavlefshme sipas Rezolutës 497 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

Sharaa iu referua gjithashtu një votimi të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në dhjetor të vitit 2025, në të cilin 123 vende mbështetën një rezolutë lidhur me Golanin sirian të pushtuar. Ai falënderoi vendet që e mbështetën rezolutën dhe u bëri thirrje atyre që abstenuan ta rishqyrtojnë Rezolutën 497.

Ai akuzoi Izraelin për kryerjen e rreth 500 sulmeve ajrore dhe me artileri, më shumë se 1.200 inkursioneve dhe rreth 300 arrestimeve dhe ndalimeve të sirianëve, duke thënë se këto veprime kërcënojnë stabilitetin e Sirisë, sfidojnë konsensusin global dhe rikthejnë kujtime të dhimbshme të një epoke që sirianët mezi kishin arritur ta linin pas.

Sharaa tha se Damasku mbetet i përkushtuar ndaj Marrëveshjes së vitit 1974 për Shkëputjen e Forcave dhe vazhdon të kërkojë që forcat izraelite të tërhiqen në vijat që mbanin para 8 dhjetorit të vitit 2024.

Ai hodhi poshtë përpjekjet e Izraelit për të krijuar “fakte të reja në terren” dhe tha se veprimet izraelite në të gjithë rajonin dëmtojnë sigurinë dhe stabilitetin.

Fjalimi shënoi paraqitjen e dytë radhazi të presidentit Sharaa para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së. Ai mori pjesë në sesionin e 80-të në shtator të vitit 2025, duke u bërë presidenti i parë sirian që mori pjesë në këtë tubim që nga viti 1967.

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