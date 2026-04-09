Shaqiri: Kërkesa ime ishte edhe në gjuhën shqipe, “shqipes” as vulë në Kuvend nuk i vendosin

Sa i përket dokumentet të shpërndarë, ku deputeti Rijad Shaqiri, kishte parashtruar një kërkesë deri tek Sekretari Gjeneral i Kuvendit, në gjuhën maqedonase, Shaqiri, në emisionin “Debat në Shenja”, tha se e vërteta është se kërkesa e tij është adresuar edhe në gjuhën shqipe.

“I kam edhe dëshmitë me vete. Më vjen keq se në momentin që ne si deputetë shqiptar, mundohemi ta sulmojmë VMRO-në, nuk merremi aspak me VLEN-in, sepse është ajo thënia famoze ‘Zot, fali se nuk dinë çfarë bëjnë’ nuk jemi marrë asnjëherë me ta se nuk kam kohë të merrem se e di kapacitetin e tyre, edhe… ne kishim përplasje me nënkryetarin e VMRO-së, më vjen keq se si mund të kenë një orkestrim të tillë kur ne si shqiptarë ballafaqohemi me maqedonasit, portalet të cilët i kontrollojnë ata, neve na sulmojnë”, deklaroi deputeti Shaqiri, duke shtuar se kërkesës shqip “as vulë në arkiv nuk i vendosin” .

Më pas ai deklaroi se përgjigja të cilën e ka marrë nga sekretarja e parlamentit është vetëm në një gjuhë në gjuhën maqedonase.

Të ngjajshme

Trump: Izraeli do të “zvogëlojë” sulmet ndaj Libanit pas apelit drejtuar Netanyahut

Trump: Izraeli do të “zvogëlojë” sulmet ndaj Libanit pas apelit drejtuar Netanyahut

Lideri suprem i Iranit premton “fazë të re” në menaxhimin e Hormuzit, kërkon kompensim për luftën

Lideri suprem i Iranit premton “fazë të re” në menaxhimin e Hormuzit, kërkon kompensim për luftën

Mucunski: Integrimi në BE po sfidohet nga çështje dypalëshe

Mucunski: Integrimi në BE po sfidohet nga çështje dypalëshe

Putin shpall armëpushim me Ukrainën për Pashkë më 11-12 prill

Putin shpall armëpushim me Ukrainën për Pashkë më 11-12 prill

Presidenti turk dhe homologu iranian diskutojnë armëpushimin SHBA-Iran dhe bisedimet e ardhshme

Presidenti turk dhe homologu iranian diskutojnë armëpushimin SHBA-Iran dhe bisedimet e ardhshme

A do të kandidojë për kryetar? Përgjigjet Shaqiri

A do të kandidojë për kryetar? Përgjigjet Shaqiri