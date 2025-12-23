Shabani: Dokumenti për ujin jo të pijshëm nuk është bërë në Gradec, por në Dobridoll

Shabani: Dokumenti për ujin jo të pijshëm nuk është bërë në Gradec, por në Dobridoll

Kandidati i AKI-së për komunën e Vrapçishtit, Isen Shabani, sonte në emisionin “Debat në SHENJA” mohoi pretendimet e kundërkandidatit të tij se një dokument për ujin jo të pijshëm është bërë në fshatin Gradec. Ai tha se dokumenti është falsifikuar nga një hoxhë i fshatit Dobridoll për qëllime propagandistike.

“Për të qenë korrekt, e kam parë edhe unë atë dokument. Ai nuk është bërë në fshatin Gradec, siç pretendon kundërkandidati im, por në fshatin Dobridoll. Dokumenti gjoja tregon se uji është marrë në një shkollë, por nuk ka datë, nuk tregohet se nga cili inspektor apo institut është bërë analiza, dhe ka shumë mangësi të tjera. Nga sa duket, ky dokumentacion është përdorur vetëm për propagandë politike nga një hoxhë i Dobridollit. I bëj apel të merret me punët e fesë, sepse punët e politikës dhe të komunës i ka kush i drejton,” deklaroi Shabani.

MARKETING

Të ngjajshme

BOTA NË FOKUS | Si u ndryshua demografia e Palestinës?

BOTA NË FOKUS | Si u ndryshua demografia e Palestinës?

Trump: SHBA do të mbajë ose shesë naftën e sekuestruar në brigjet e Venezuelës

Trump: SHBA do të mbajë ose shesë naftën e sekuestruar në brigjet e Venezuelës

Mbetjet e avionit që udhëtonte drejt Tripolit dhe që mbante shefin e ushtrisë libiane gjenden pranë Ankarasë

Mbetjet e avionit që udhëtonte drejt Tripolit dhe që mbante shefin e ushtrisë libiane gjenden pranë Ankarasë

Gashi dhuroi mjete për tre shkolla në prag të festave të fundvitit

Gashi dhuroi mjete për tre shkolla në prag të festave të fundvitit

24 palestinezë të plagosur nga zjarri i ushtrisë izraelite në një sulm në Bregun Perëndimor

24 palestinezë të plagosur nga zjarri i ushtrisë izraelite në një sulm në Bregun Perëndimor

Avioni që udhëtonte drejt Tripolit dhe mbante shefin e ushtrisë libiane “humbet kontaktin” pranë Ankarasë

Avioni që udhëtonte drejt Tripolit dhe mbante shefin e ushtrisë libiane “humbet kontaktin” pranë Ankarasë