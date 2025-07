Sezoni i ri nis me derbin Shkëndija – Shkupi

Federata e Futbollit të Maqedonisë ka hedhur shortin për sezonin e ri në Ligën e Parë.

Nga dymbëdhjetë ekipet e elitës, vetëm Arsim është debutues, teksa në kampionatin më të fortë të vendit do të luajnë shtatë ish-kampionë. Shorti vendosi që në javën e parë kampionia në fuqi, Shkëndija, të përballet me një derbi ndaj Shkupit, teksa gjithashtu sezoni i ri do të nis edhe me një përballje tjetër shqiptare si Bashkimi – Arsimi.

LPM, Java 1:

Shkëndija – Shkupi

Tikveshi – Rabotniçki

Bashkimi – Arsimi

Struga – Makedonija Gj.P

Sileksi – Brera

Vardari – Pelisteri

Sezoni i ri do të nis më 8 gusht, përderisa ky sezon 2025/26 do të sjell një ndryshim të madh, pasi do të ketë një reduktim të ligës dhe kampionati 2026/27 do të përbëhet nga dhjetë ekipe.

