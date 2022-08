Sevilla godet në merkato, firmos me Iscon pas largimit nga Reali

Isco do të qëndrojë në LaLiga, pas largimit nga skuadra e Real Madrid me parametra zero.

Mesfushori do të vihet nën urdhrat e trajnerit Lopetegui te Sevilla.

Ai ishte vendimtar që Isco të pranonte ofertën.

Klubi nga Andaluzia ka dalë me komunikatë dhe ka bërë me dije akordin për dy vite me mesfushorin spanjoll.