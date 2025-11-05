Seuli pretendon se Koreja e Veriut është e gatshme për testin e 7-të bërthamor
Agjencia e Inteligjencës së Koresë së Jugut ka deklaruar se Koreja e Veriut është e gatshme për testin e shtatë bërthamor dhe mund ta kryejë atë menjëherë nëse Kim Jong-un merr një vendim, transmeton Anadolu.
Gjatë një takimi me dyer të mbyllura të Komitetit Parlamentar të Inteligjencës, sipas Yonhap News, zyrtarët e Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes informuan ligjvënësit dhe ndanë vlerësimin e tyre.
“Nëse Kim merr vendim për të kryer test bërthamor duke përdorur tunelin nr. 3 në Punggye-ri, kjo mund të kryhet në kohë të shkurtër”, u thanë gazetarëve pas takimit ligjvënësit Park Sun-won nga Partia Demokratike në pushtet dhe Lee Seong-kweun nga Partia e Pushtetit Popullor të opozitës.
Sipas vlerësimit, Pheniani siç duket po intensifikon përpjekjet për të siguruar materiale bërthamore dhe po ngre lloje të ndryshme të objekteve për të prodhuar koka bërthamore. Koreja e Veriut kreu për herë të fundit test bërthamor nëntokësor në vitin 2017.
Sipas raportit, Koreja e Veriut po përgatitet të lëshojë një tjetër satelit spiun për imazhe me rezolucion të lartë. Në vitin 2023, Pheniani lëshoi satelitin e saj të parë ushtarak spiun “Malligyong-1” dhe u zotua se do të vendosë tre satelitë të tjerë spiunë në vitin 2024.
Megjithatë, Pheniani nuk ka lëshuar satelit tjetër që kur një raketë që mbante një të tillë shpërtheu menjëherë pas lëshimit në muajin maj të vitit 2024. Koreja e Veriut ka qenë nën sanksione të OKB-së që nga mesi i vitit 2000 për programin e saj bërthamor, të cilin e konsideron si kritik për sigurinë kombëtare dhe refuzon ta çmontojë.
Të dielën, presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se Koreja e Veriut nuk është i vetmi vend që teston armë bërthamore, duke pretenduar se Rusia dhe Kina gjithashtu po kryejnë teste të tilla.
Muajin e kaluar, përpara turneut të tij në Azi, Trump tha se Koreja e Veriut është një “lloj fuqie bërthamore” dhe se është i hapur për t’u takuar me udhëheqësin koreano-verior Kim.