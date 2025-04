Sërish aksident në rrugën “Aradhet Partizan”, një grua goditet nga një makinë

Një grua e moshës 68 vjeçare është goditur me makinë sot rreth orës 16:00 në rrugën “Aradhet Partizane”

Ajo është dërguar në spitalin e Qytetit ku janë konstatuar lëndim të rënda trupore.

Nga MPB informojnë se gruaja është goditur nga makina “Opel” me targa të Shkupit, e drejtuar gna V.J (26) nga Shkupi.

Është njoftuar edhe Prokurori Publik dhe kundër V.J do të ngritet kallëzim penal adekuat.

