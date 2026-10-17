Serie A po shqyrton mundësinë e ndryshimit të Kupës së Italisë nga sezoni 2027/28
Drejtuesit e futbollit italian po shqyrtojnë mundësinë e disa ndryshimeve nga sezoni i ardhshëm dhe cak i tyre është Kupa e Italisë.
Sipas La Gazzetta dello Sport, Lega Serie A thuhet se po peshon ndryshime në formatin e Kupës së Italisë nga sezoni 2027/28.
Tema u diskutua në një asamble të klubeve të premten, përpara një tenderi të ri për të drejtat televizive të garës.
Marrëveshja aktuale me Mediaset, me vlerë 56 milionë euro në vit dhe që ofron mbulim falas, skadon në fund të këtij sezoni.
Lega Serie A shpreson ta rrisë këtë shifër në ankandin e ardhshëm dhe të ringjallë një turne që shpesh është i rrethuar nga polemika.
Qëllimi kryesor është rritja e pjesëmarrjes, me më shumë skuadra të Serie C që potencialisht do të hyjnë në garë.
Po shqyrtohet gjithashtu një rikthim në fazën e grupeve në raundet e para. Ky sistem është përdorur për herë të fundit në sezonin 2004/05, përpara se të merrte përsipër formati aktual vetëm me eliminim direkt.
Nuk është marrë asnjë vendim ende, por vlerësimet do të vazhdojnë gjatë muajve në vijim.