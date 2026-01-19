Seria iPhone 18 mund të ketë çmime “tronditëse”, paralajmërojnë ekspertët
Disa modele të Apple iPhone 18 mund të kushtojnë më shumë se iPhone 17, pohon yeux1122 , informatori me bazë në Korenë e Jugut.
Analiza e tyre bazohet në parashikimet e institucioneve financiare Citigroup, Bank of America dhe JP Morgan Research.
Modelet e iPhone 18 me kapacitet më të lartë ka të ngjarë të kushtojnë më shumë.
Bazuar në parashikimet e firmave të mëdha të shërbimeve financiare, rritja e çmimeve të RAM-it dhe ruajtjes NAND do të ndikojë në serinë iPhone 18 .
Pavarësisht kontrollit të jashtëzakonshëm të zinxhirit të furnizimit dhe ndikimit negociues të Apple, rritja e paparë e kostove të memories do të rrisë në mënyrë të pashmangshme shpenzimet.
Apple ka të ngjarë t’ua kalojë një pjesë të kësaj rritjeje çmimi klientëve.
Me sa duket, modelet me kapacitet të ulët të iPhone 18 do të kenë të njëjtin çmim si vitin e kaluar, ndërsa versionet me kapacitet më të lartë do të kushtojnë më shumë.
Rritja e çmimeve do të rritet me çdo nivel pasues të ruajtjes, kështu që klientët mund të presin të paguajnë më shumë se kurrë më parë për opsione më të mëdha ruajtjeje.
Ndoshta nuk është vetëm Apple që do të rrisë çmimet e produkteve të saj, pasi rritja e çmimeve të komponentëve të memories dhe ruajtjes së të dhënave nuk i ka lënë kompanitë pa zgjidhje tjetër. /Telegrafi/