Seria Galaxy S26 e Samsung mund të mbështesë zbulimin e mashtrimeve të Google

Një raport i ri bazuar në kodin brenda aplikacionit Phone by Google pohon se Samsung do të shtojë Zbulimin e Mashtrimeve të Google në serinë Galaxy S26, e cila do të zbulohet muajin e ardhshëm.

Zbulimi i Mashtrimeve i mundësuar nga Gemini Nano AI në pajisje deri më tani ka qenë ekskluziv për familjet Pixel 9 dhe Pixel 10, dhe është i disponueshëm vetëm në Australi, Kanada, Indi, Irlandë, Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA.

Ekziston një version tjetër, që nuk përdor modelin Gemini, por mbështetet në të mësuarit automatik në pajisje, dhe që funksionon gjithashtu në seritë Pixel 6, Pixel 7 dhe Pixel 8, transmeton Telegrafi.

Kodi brenda aplikacionit Phone by Google përmban përmendje të numrave të modelit për serinë Galaxy S26 në ‘dialer’ (SM-S942 është S26, SM-S947 është S26+ dhe SM-S948 është S26 Ultra). Funksioni i Zbulimit të Mashtrimeve është i koduar “sharpie”, dhe kjo shfaqet në rreshtin e fundit të kodit më sipër.

Gjëja interesante këtu është se telefonat Samsung nuk e përdorin aplikacionin Google Phone, dhe ndërsa mund ta instaloni nga Play Store, nuk është e qartë nëse do të fitojë lejet e nevojshme për të përdorur inteligjencën artificiale në pajisje për qëllimet e tij, duke qenë se nuk është një aplikacion sistemi.

Sigurisht, ekziston një mundësi tjetër – domethënë, që Samsung të kalojë në aplikacionin Google Phone me versionin One UI 8.5 që do të debutojë në familjen Galaxy S26. Vetëm koha do ta tregojë.

 

