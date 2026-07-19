Serbia shpall gjendje të jashtëzakonshme, ethet afrikane të derrit përhapen në 52 zona
Virusi i etheve afrikane të derrit është përhapur në shtatë qarqe dhe 52 vendbanime në Serbi, duke detyruar autoritetet të shpallin gjendje të jashtëzakonshme në zonat e prekura.
Ministri serb i Bujqësisë, Dragan Glamoçiq, bëri të ditur se rastet e reja janë shfaqur edhe në zonën e Bezdanit, pranë kufirit me Kroacinë, si dhe në qytetet Zhabal dhe Gospodinci në Rrethin Jugor të Baçkës.
Gjendja e jashtëzakonshme është shpallur në disa zona, përfshirë Rumën, Obrenovacin, një pjesë të territorit të Sremska Mitrovicës dhe Shabacin. Autoritetet kanë intensifikuar masat për kontrollin e përhapjes së virusit.
Gjatë një takimi emergjent në Obrenovac, ministri Glamoçiq paralajmëroi se asgjësimi i papërshtatshëm i kafshëve të ngordhura përbën një rrezik serioz për shëndetin e kafshëve, mjedisin dhe komunitetet.
Ai theksoi se derrat e egër dhe njerëzit janë ndër bartësit kryesorë të sëmundjes, ndërsa niveli i ulët rekord i ujit të lumit Danub ka krijuar kushte që derrat e egër të kalojnë lumin në disa pika, duke favorizuar përhapjen e virusit.
Që nga shpërthimi i epidemisë, rreth 28 mijë derra janë vrarë ose kanë ngordhur në Serbi. Ndërkohë, disa pronarëve të fermave u është ndaluar përkohësisht mbarështimi i derrave për një periudhë njëmujore, në përpjekje për të kufizuar përhapjen e sëmundjes.