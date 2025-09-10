Serbia rrezikon të humbasë tifozët në ndeshjen me kuqezinjtë, pritet dënimi nga UEFA pas thirrjeve kundër Kosovës
Ndeshja e zhvilluar të martën mbrëma në stadiumin Rajko Mitic të Beogradit, ku Anglia shënoi një fitore të thellë 5-0 ndaj Serbisë, mund të ketë pasoja serioze për Federatën Serbe të Futbollit (FSS).
Pavarësisht paralajmërimeve dhe gjobave të mëparshme, tifozët vendas sërish shkaktuan incidente të shumta që kanë vënë në lëvizje FIFA-n dhe UEFA-n.
Para nisjes së ndeshjes, tifozët serbë u dëgjuan duke brohoritur kundër Kosovës, ndërkohë që në tribuna u shfaq një banderolë me hartën e Kosovës të mbuluar me ngjyrat e flamurit serb – një akt i ashpër i cilësuar si provokim politik, shkruan SportBible.
Kosova, e cila shpalli pavarësinë në vitin 2008, nuk njihet nga Serbia, dhe FIFA e UEFA i kanë ndarë të dy kombëtaret për të shmangur përplasje të tilla. Ndërhyrja e tifozëve serbë në këtë çështje ka shkaktuar zemërim të madh, sidomos në rrjete sociale, ku janë bërë thirrje për ndëshkime të menjëhershme ndaj Serbisë.
Incidentet nuk përfunduan me kaq. Në pjesën e dytë të takimit, loja u ndërpre shkurtimisht pasi një lazer u drejtua në fytyrën e Ezri Konsa, mbrojtësit të Anglisë. Zyrtarët njoftuan publikisht për të ndaluar përdorimin e lazerëve dhe mjeteve piroteknike, por incidentet vijuan.
Në minutat e fundit, një fishkëllimë nga tribuna shkaktoi konfuzion, pasi lojtarët menduan se ndeshja kishte përfunduar para kohe. Arbitri Clement Turpin u detyrua të vazhdonte lojën edhe për disa sekonda, duke qartësuar situatën.
Në një zhvillim tjetër, forcat speciale të policisë u detyruan të ndërhyjnë në tribuna pasi tifozët filluan të këndojnë slogane kundër qeverisë serbe. Situata e tensionuar brenda stadiumit rrezikon të përkeqësojë pozitat e FSS para organeve ndërkombëtare të futbollit.
FIFA dhe UEFA nuk kanë reaguar ende zyrtarisht, por burime të shumta raportojnë se Federata Serbe pritet të përballet me:
Mbyllje të pjesshme ose të plotë të stadiumeve në ndeshjet e ardhshme, përfshirë duelin me Shqipërinë më 11 tetor;
Rritje të monitorimit në çdo ndeshje të ardhshme ndërkombëtare.
Ish-gjyqtari i njohur, Keith Hackett, tha për Football Insider: “Përdorimi i lazerit është i rrezikshëm dhe i papranueshëm. FIFA dhe UEFA do ta raportojnë këtë si shkelje serioze.”
Përtej tensioneve jashtë fushës, Anglia dominoi totalisht, me gola nga Kane, Madueke, Konsa, Guehi dhe Rashford. Serbia përfundoi me 10 lojtarë pas kartonit të kuq për Nikola Milenkovic. Tani Anglia kryeson grupin K me 7 pikë më shumë se ndjekësit më të afërt, ndërsa Serbia rrezikon edhe në aspektin sportiv dhe disiplinor.
Të gjitha rrugët çojnë drejt një dënimi të ri për Serbinë, që në pesë vitet e fundit ka paguar mbi 600,000 £ në gjoba për sjelljen e tifozëve. Ky rast, i shoqëruar me mesazhe politike, rrezik publik dhe mungesë kontrolli, mund të jetë ndër më të rëndët