Serbia qytetarëve të saj: Në Kroaci udhëtoni vetëm për nevoja ekstreme, në Shqipëri me kujdes të shtuar
Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë këshillon qytetarët e saj të udhëtojnë në Kroaci, që është vendi fqinj i tyre, vetëm në raste nevoje ekstreme. Për Shqipërinë nga ana tjetër, rekomandohet udhëtimi me masa paraprake shtesë. Këto rekomandime janë publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë në seksionin “Semafori”, sipas të cilit të gjitha vendet në botë renditen për sa i përket sigurisë për vizitë me katër ngjyra të ndryshme.
Kroacia është i vetmi vend evropian në kategorinë portokalli, që do të thotë “udhëtim në rast nevoje ekstreme”, si dhe Shqipëria me të verdhë, për të cilën zbatohen “masa paraprake shtesë”.
Si shpjegim për Kroacinë, e cila është anëtare e Bashkimit Evropian, përmenden incidente, tensione dhe rrethana të pafavorshme siguriegjithnjë e më të shpeshta, pa specifikuar se për çfarë ngjarjesh bëhet fjalë. Gjatë udhëtimit, qytetarëve u kërkohet të shmangin tubimet publike dhe vendet ku mund të priten provokime dhe të jenë të kujdesshëm në komunikim. Një rrezik i veçantë sigurie, siç u tha, janë udhëtimet e organizuara, veçanërisht të ekipeve sportive dhe delegacioneve nga sektori kulturor.
Nuk thuhet për Shqipërinë pse rekomandohen masa paraprake shtesë, megjithëse seksioni mbi situatën e sigurisë nuk thotë se nuk ka kërcënime serioze për sigurinë e vizitorëve.
Paralajmërimet e Ministrisë së Jashtme serbe për rrezikun e sigurisë në vendet anembanë botës klasifikohen në katër kategori. Ngjyra jeshile tregon kategorinë “udhëtim i lirë me masa paraprake të rregullta”, e verdha tregon “udhëtim me masa paraprake shtesë”, portokalli tregon “udhëtim në rast nevoje ekstreme” dhe e kuqja tregon kategorinë “udhëtimi nuk rekomandohet”.
Kategoria e kuqe e vendeve në të cilat qytetarët serbë nuk rekomandohen të udhëtojnë për arsye sigurie përfshin 23 vende nga Lindja e Mesme, Azia dhe Afrika. Ndër të tjera, Ukraina është vendosur në kategorinë e kuqe dhe Rusia është në kategorinë e verdhë, për të cilat rekomandohet udhëtim me masa paraprake shtesë.
Maqedonia e Veriut dhe vendet e tjera në rajon, përveç Kroacisë dhe Shqipërisë, janë në zonën jeshile, për të cilën rekomandohet udhëtim i lirë.