Serbia bën prapakthehu, rikthejnë flamurin shqiptar në Leskovac
Në kundërshtim të plotë me rregullat e UEFA-s dhe FIFA-s, një ditë para ndeshjes mes Serbisë dhe Shqipërisë, në stadiumin e Leskovacit mungonte flamuri shqiptar.
Federata Serbe e Futbollit ka rregulluar këtë të shtunë gabimin dhe tashmë flamuri kuqezi është i vendosur.
Ashtu siç pritej, serbët janë detyruar të pajtohen me rregulloren, për të qënë kështu korrekt edhe me institucionet europiane të futbollit. Në Leskovac pritet të jenë 5000 tifozë.