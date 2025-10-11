Serbia bën prapakthehu, rikthejnë flamurin shqiptar në Leskovac

Serbia bën prapakthehu, rikthejnë flamurin shqiptar në Leskovac

Në kundërshtim të plotë me rregullat e UEFA-s dhe FIFA-s, një ditë para ndeshjes mes Serbisë dhe Shqipërisë, në stadiumin e Leskovacit mungonte flamuri shqiptar.

Federata Serbe e Futbollit ka rregulluar këtë të shtunë gabimin dhe tashmë flamuri kuqezi është i vendosur.

Ashtu siç pritej, serbët janë detyruar të pajtohen me rregulloren, për të qënë kështu korrekt edhe me institucionet europiane të futbollit. Në Leskovac pritet të jenë 5000 tifozë.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Granit Xhaka rendit tre mesfushorët legjendarë

Granit Xhaka rendit tre mesfushorët legjendarë

Përgatitjet për Serbi-Shqipëri: Asnjë taksi pranë hotelit të Kombëtares Shqiptare, rreth 5000 forca policie për të ruajtur rendin

Përgatitjet për Serbi-Shqipëri: Asnjë taksi pranë hotelit të Kombëtares Shqiptare, rreth 5000 forca policie për të ruajtur rendin

Shqipëri-Serbi, sfidë vendimtare për rrugën drejt Botërorit 2026

Shqipëri-Serbi, sfidë vendimtare për rrugën drejt Botërorit 2026

Agjenti i Simone Inzaghit: Ai do të kishte qëndruar nëse Interi do ta kishte fituar Ligën e Kampionëve

Agjenti i Simone Inzaghit: Ai do të kishte qëndruar nëse Interi do ta kishte fituar Ligën e Kampionëve

Maqedonia merr një pikë të vlefshme në Gent, barazon me Belgjikën

Maqedonia merr një pikë të vlefshme në Gent, barazon me Belgjikën

Vlera e yllit të Real Madridit në treg bie për 50 milionë euro brenda një viti

Vlera e yllit të Real Madridit në treg bie për 50 milionë euro brenda një viti