Serbët nuk kanë nga t’ia mbajnë, detyrohen të “flasin” shqip në Leskovac

Serbët nuk kanë nga t’ia mbajnë, detyrohen të “flasin” shqip në Leskovac

Kombëtarja shqiptare do të zbresë në fushën e lojës pas pak në orën 20:45 në stadiumin “Dubočica”.

Kuqezinjtë do të përballen me Serbinë në sfidën e vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës.

Në prag të nisjes së këtij dueli, në stadiumin e Leskovcit është ndezur dhe monitori i madh i stadiumit.

Teska shihen logot e Serbisë dhe Shqipërisë, vendasit janë detyrar të shkruajnë në gjuhën shqipe.

Në monitor i urohet mirëseardhja tifozëve dhe të pranishmëve të tjerë në stadium. Në ekranin e madh është shkruar edhe në gjuhën shqip, “Mirë se erdhët”.

MARKETING

Të ngjajshme

Goditje e madhe: Ylli i Barcelonës konfirmon se do të humbasë El Clasicon

Goditje e madhe: Ylli i Barcelonës konfirmon se do të humbasë El Clasicon

Ndeshja për historinë, formacionet zyrtare të Serbi-Shqipëri

Ndeshja për historinë, formacionet zyrtare të Serbi-Shqipëri

Bardhi dhe Musliu: Ishte ndeshje e vështirë, të kënaqur me një pikë

Bardhi dhe Musliu: Ishte ndeshje e vështirë, të kënaqur me një pikë

Granit Xhaka rendit tre mesfushorët legjendarë

Granit Xhaka rendit tre mesfushorët legjendarë

Serbia bën prapakthehu, rikthejnë flamurin shqiptar në Leskovac

Serbia bën prapakthehu, rikthejnë flamurin shqiptar në Leskovac

Përgatitjet për Serbi-Shqipëri: Asnjë taksi pranë hotelit të Kombëtares Shqiptare, rreth 5000 forca policie për të ruajtur rendin

Përgatitjet për Serbi-Shqipëri: Asnjë taksi pranë hotelit të Kombëtares Shqiptare, rreth 5000 forca policie për të ruajtur rendin