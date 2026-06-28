Serbët do të vazhdojnë protestat edhe pasi Vuçiq njoftoi se do të japë dorëheqje
Mijëra protestues pritej të mblidheshin në qytetin serb të Kralevës të dielën, një ditë pasi Presidenti Aleksandar Vuçiq tha se do të jepte dorëheqjen, duke hapur rrugën për zgjedhje të parakohshme presidenciale dhe parlamentare.
Vuçi, i cili ka qenë në pushtet si kryeministër ose president për 12 vjet, është përballur me muaj të tërë protestash të udhëhequra nga studentët, të shkaktuara nga shembja e një çatisë së një stacioni hekurudhor në qytetin verior të Novi Sadit në fund të vitit 2024, ku humbën jetën 16 persona.
Incidenti është bërë simbol i asaj që shumë e shohin si keqmenaxhim qeveritar dhe korrupsion nën drejtimin e Vuçiit, dhe protestat që pasuan kanë qenë më të mëdhatë në Serbi që nga përmbysja e Slobodan Millosheviçit në vitin 2000. Vuçiq mohon çdo korrupsion.
Analistët thonë se ai mund të përpiqet të kandidojë për kryeministër dhe të instalojë një aleat në presidencë në mënyrë që të mund të vazhdojë të ushtrojë pushtetin.
“Nuk mund ta imagjinoj që ai të japë dorëheqjen dhe t’ia lërë pushtetin dikujt tjetër”, tha Marko Djokic, një ekspert 41-vjeçar i IT-së i cili u kthye në qytetin e tij të lindjes për protestat.
Serbia, e cila ndodhet në pragun lindor të BE-së, është një kandidate për t’u bashkuar me bllokun, por Beogradi ende ka lidhje të forta me Rusinë dhe Kinën, një linjë që Vuçiqit i është dashur ta ndjekë me kujdes.
Përpara se të anëtarësohet në BE, Serbia duhet të përmirësojë sundimin e ligjit, duke përfshirë kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe të çrrënjosë korrupsionin dhe krimin e organizuar. Ajo gjithashtu duhet të përafrojë politikat e saj të jashtme me ato të bllokut dhe të krijojë marrëdhënie me Kosovën, e cila shpalli pavarësinë në vitin 2008.