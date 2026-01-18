Senegali është kampion i Afrikës, mund në finale Marokun pas 120 minutash

Senegali është shpallur kampion i Afrikës pas fitores monumentale në finale ndaj nikoqirit, Marokut, me rezultat minimal 1-0.

Një penalti u akordua në dëm të tyre minutën e tetë shtesë të pjesës së dytë.

Gjysma e skuadrës senegaleze, të revoltuar, deshën ta braktisin ndeshjen por u bindën të kthehen në fushë.

Një gol i Brahim Diazit në minutën e 114-të do të thoshte triumf për marokenët por ai gjuajti me panenkë dhe Edouard Mendy e priti pa pikë problemi.

Në periudhën shtesë, Pape Guye shënoi golin e fitores për Senegalin duke thyer zemrat e marokenëve vendës.

