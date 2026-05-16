Senegal, të sëmurët dhe të moshuarit gjejnë rigjenerim përmes aerobikës në ujë
Në Dakar, kryeqytetin e Senegalit, një klub aerobie në ujë i themeluar 11 vjet më parë nga një zjarrfikës në pension me disa persona, tani është bërë një pikë takimi për mijëra të moshuar dhe të sëmurë që vijnë me rekomandimet e mjekëve.
Çdo mëngjes, plazhi Ngor i Dakarit mbledh qindra njerëz, kryesisht të moshuar dhe ata me probleme shëndetësore, për aerobi në ujë.
Klubi i aerobisë në ujë “Les Dauphins de Ngor” (Delfinët e Ngorit), i themeluar 11 vjet më parë nga zjarrfikësi në pension Ndiambe Sambe, operon gjashtë ditë në javë, përveç të premtes.
Klubi ofron aerobi në ujë dhe aktivitete të ndryshme sportive për të moshuarit, ata me lëvizshmëri të kufizuar dhe ata me probleme shëndetësore.
Anëtarët e klubit përfshijnë fëmijë, dhe pjesëmarrësit, të moshës nga 10 deri në 80-vjeç, fillojnë seancat e tyre me ushtrime ngrohjeje në plazh në orën 7:00 të mëngjesit.
Ndërsa instruktorët vullnetarë të sportit brenda klubit drejtojnë një grup në aerobikën në ujë, një seancë tjetër mbahet me një ritëm më të ngadaltë në anën tjetër të plazhit për ata me aftësi të kufizuara dhe probleme shëndetësore.
Anëtarët më të rinj preferojnë të notojnë disa xhiro nga bregu deri në ishullin Ngor përtej plazhit.
Edhe pse seancat, të cilat zgjasin deri në orën 10:00 të mëngjesit, ofrojnë mundësi të ndryshme si joga, pilates dhe aerobikë, interesi më i madh tregohet për aerobikën në ujë, gjë që e ka bërë klubin të famshëm.
– “Gjysma e anëtarëve tanë janë këtu me rekomandimin e mjekut”
Duke folur me për Anadolu, themeluesi i klubit, 69-vjeçari Sambe, tha se ndërsa punonte si zjarrfikës, ai vëzhgoi shumë njerëz të sëmurë dhe të moshuar që jetonin të izoluar dhe sedentarë.
Sambe deklaroi se pas daljes në pension, ai themeloi klubin me qëllim zbatimin e një projekti për të sëmurët dhe të moshuarit.
Ai theksoi se ata filluan me dhjetë anëtarë, dhe sot numri i anëtarëve tejkalon 3.600, duke theksuar se reputacioni i klubit u përhap gojë më gojë.
“Fillimisht, nuk mendoja se do të rriteshim kaq shumë, por me kalimin e kohës u bëmë të njohur në të gjithë Senegalin, madje duke frymëzuar klube në qytete të tjera, dhe u bëmë pionierë të aerobikës në ujë në vend. Tani edhe mjekët u rekomandojnë pacientëve tanë të vijnë tek ne. Rreth gjysma e anëtarëve tanë janë këtu me rekomandimin e një mjeku. Është shumë më praktike sesa të shkosh në spital dhe pothuajse falas. Ky vend është shndërruar në një spital në ajër të hapur”.
Aissatou Gueye Thiam, një infermiere 58-vjeçare që punon në një qendër dialize, tha se u rekomandon aerobikën në ujë pacientëve të saj.
“Sporti është arma ime sekrete. Nuk përdor asnjë ilaç, jam vazhdimisht aktive. Patjetër që bëj aerobikë në ujë këtu çdo dy ditë. Këtu mbrojmë shëndetin tonë dhe shoqërohemi”, tha ajo.
Louise Gueye, një drejtoreshë shkolle 71-vjeçare në pension, theksoi gjithashtu se përpiqet të ushtrohet në plazh 3-4 herë në javë.
Gueye deklaroi se ka bërë aerobikë në ujë rregullisht që nga viti 2017, duke shtuar se të qëndrosh aktiv bëhet edhe më e rëndësishme ndërsa plakesh.