Senatori amerikan kritikon Pentagonin për vonesën e ndihmës ushtarake për Ukrainën
Senatori amerikan, Mitch McConnell, ka ngritur shqetësime lidhur me vonesat në ndihmën ushtarake të SHBA-së për Ukrainën, duke argumentuar se ndihma e miratuar nga Kongresi nuk po dërgohet pavarësisht mbështetjes së fortë, transmeton Anadolu.
Në një artikull opinioni të botuar në “The Washington Post”, McConnell hodhi poshtë pretendimet se amerikanët kundërshtojnë ndihmën për Ukrainën, duke shkruar se ndjenja publike ka favorizuar vazhdimisht mbështetjen e Kievit në mbrojtjen e tij kundër Rusisë.
Republikani i Kentucky-t vuri në dukje se Kongresi veproi mbi këtë mbështetje vitin e kaluar, me komitetet e shërbimeve të armatosura të udhëhequra nga republikanët që autorizuan 400 milionë dollarë çdo vit për Iniciativën e Ndihmës për Sigurinë e Ukrainës për dy vitet e ardhshme.
Ai shtoi se miratuesit e buxhetit e financuan plotësisht programin për vitin fiskal 2026 me mbështetje dërrmuese.
Megjithatë, McConnell tha se ndihma e miratuar “tani po mbledh pluhur” në Departamentin e Mbrojtjes, duke pretenduar se ligjvënësit kanë pasur vështirësi të marrin përgjigje të qarta nga zyrtarët e Pentagonit për vonesën.
Ai vuri në dukje në mënyrë specifike zyrën e politikave të departamentit, të udhëhequr nga nënsekretari Elbridge Colby, duke e akuzuar atë për dështim në dhënien e shpjegimeve për anëtarët e komitetit të ndarjes së buxhetit në Senat.
“Kur anëtarët e Senatit kanë kërkuar një shpjegim nga zyra e politikave të departamentit, e udhëhequr nga nënsekretari Elbridge Colby, ata janë penguar. Kolegët tanë në shërbimet e armatosura kanë shprehur gjithashtu frustrim në rritje me paaftësinë e Departamentit të Mbrojtjes për të komunikuar,” shkroi McConnell.
Duke e inkuadruar çështjen si një temë të sigurisë kombëtare dhe jo si ndihmë të huaj, McConnell mbrojti idenë se mbështetja e Ukrainës është një “investim” për SHBA-në, jo një akt bamirësie.
Akti i Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare prej rreth 900 miliardë dollarësh për vitin fiskal 2026, i miratuar nga Kongresi, ndau 400 milionë dollarë për Ukrainën në vitin 2026 dhe 400 milionë dollarë shtesë në vitin 2027 nën Iniciativën e Ndihmës për Sigurinë e Ukrainës.