Senati Amerikan miraton Rezolutën për Kompetencat e Luftës që kërkon ndërprerjen e luftës me Iranin
Senati i SHBA-së votoi të martën me 50 vota pro dhe 48 kundër për të miratuar një Rezolutë për Kompetencat e Luftës, e cila e udhëzon presidentin Donald Trump të përfundojë armiqësitë ndaj Iranit, përveç nëse Kongresi autorizon veprime të mëtejshme ushtarake, transmeton Anadolu.
Masa, “H.Con.Res”. 86, u miratua sipas Seksionit 5(c) të Rezolutës së Kompetencave të Luftës të vitit 1973, pasi kishte kaluar më parë edhe në Dhomën e Përfaqësuesve.
Senatorët republikanë Bill Cassidy nga Luiziana, Susan Collins nga Maine, Lisa Murkowski nga Alaska dhe Rand Paul nga Kentucky iu bashkuan demokratëve në mbështetje të rezolutës.
Senatori demokrat John Fetterman nga Pennsylvania votoi kundër, ndërsa senatorët republikanë Mitch McConnell dhe Dave McCormick nuk morën pjesë në votim.
Ndikimi praktik i masës mbetet i paqartë, pasi Washingtoni dhe Teherani tashmë kanë arritur një marrëveshje të përkohshme paqeje. Megjithatë, rezoluta jodetyruese përbën kundërshtimin më të fortë simbolik nga Kongresi ndaj luftës deri më tani, pas nëntë votimeve të mëparshme që nuk arritën shumicën e thjeshtë në Senat.
Votimi vjen pas javësh konfliktesh që kanë prishur tregjet globale të energjisë dhe kanë rritur ndjeshëm çmimet e karburanteve në SHBA.
Votimi në Senat ndodhi më pak se një javë pas njoftimit të administratës Trump për një mirëkuptim të përkohshëm me Iranin, që synon ndaljen e armiqësive ndërsa vazhdojnë negociatat për një marrëveshje më të gjerë.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën operacione ushtarake kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse iraniane ndaj objektivave amerikane në Lindjen e Mesme. Luftimet u ndalën me një armëpushim të ndërmjetësuar nga Pakistani, i cili hyri në fuqi më 8 prill.
Washingtoni dhe Tel Avivi e akuzojnë Teheranin për ndjekjen e programeve bërthamore dhe raketore që kërcënojnë Izraelin dhe aleatët rajonalë të SHBA-së. Irani i mohon këto akuza, duke këmbëngulur se aktivitetet e tij bërthamore janë paqësore dhe nuk synojnë armë bërthamore apo kërcënim ndaj vendeve të tjera.
Më 17 qershor, Trump dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian nënshkruan në mënyrë elektronike një memorandum mirëkuptimi për arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje.
Të dy palët tani janë në negociata teknike gjatë një armëpushimi 60-ditor, duke kërkuar zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për programin bërthamor të Iranit dhe rikthimin e tregtisë detare në Ngushticën e Hormuzit në nivelet para konfliktit.