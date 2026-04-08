Senati amerikan do të votojë përsëri për rezolutën që kufizon fuqitë e Trump në luftën kundër Iranit
Ligjvënësit amerikanë do të përpiqen përsëri javën e ardhshme të miratojnë një rezolutë për të ndaluar luftën me Iranin dhe për ta detyruar presidentin amerikan, Donald Trump të marrë miratimin e Kongresit për çdo sulm të mëtejshëm. Kështu njoftoi të mërkurën udhëheqësi demokrat i Senatit Chuck Schumer, disa orë pasi Trump njoftoi një armëpushim dyjavor.
“Kongresi duhet të rivendosë autoritetin e tij, veçanërisht në këtë moment të rrezikshëm”, tha Schumer në një konferencë për shtyp në zyrën e tij në Nju Jork.
Trump ra dakord për armëpushimin të martën, më pak se dy orë para afatit të tij që Teherani të rihapë Ngushticën e Hormuzit të bllokuar ose do të përballej me sulme shkatërruese ndaj infrastrukturës së tij civile.
Kërcënimi i Trump se një qytetërim i tërë do të vdesë shkaktoi shqetësim global dhe kritika nga demokratët, dhjetëra prej të cilëve kërkuan largimin e Trump nga detyra. Konventat e Gjenevës të vitit 1949 mbi sjelljen humanitare në luftë ndalojnë sulmet në vendet që konsiderohen thelbësore për civilët.
Schumer i quajti deklaratat e Trumpit “të çrregullta” dhe kritikoi luftën për dështimin në dobësimin e qeverisë së Iranit ose në frenimin e programit të saj bërthamor, ndërsa çmimet globale të karburantit janë rritur.
Irani thotë se programi i tij bërthamor është paqësor. Administrata Trump është përpjekur ta portretizojë luftën si një fitore vendimtare, megjithëse gjenerali i lartë amerikan tha se trupat amerikane ishin të gatshme të rifillonin luftimet.
Shtëpia e Bardhë thotë se veprimet e Trump janë të ligjshme dhe brenda të drejtave të tij si komandant i përgjithshëm për të mbrojtur SHBA-në duke urdhëruar operacione të kufizuara ushtarake.
Demokratët në Senat dhe Dhomën e Përfaqësuesve janë përpjekur dhe kanë dështuar vazhdimisht në muajt e fundit të miratojnë rezoluta për fuqitë e luftës për ta detyruar Trumpin të marrë autorizimin e ligjvënësve përpara se të nisë operacionet ushtarake.
Republikanët e tjerë të Trumpit në Kongres – të cilët kanë shumicë të vogël si në Senat ashtu edhe në Dhomën e Përfaqësuesve – i kanë mbështetur pothuajse unanimisht politikat e tij. Edhe pse Kushtetuta e SHBA-së thotë se Kongresi, jo presidenti, mund të shpallë luftë, ky kufizim nuk vlen për operacione afatshkurtra ose nëse vendi përballet me një kërcënim të menjëhershëm.