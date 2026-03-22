Selektori i Senegalit dorëzon në ushtri trofeun e Kupës së Afrikës

Sipas raportimit të medias italiane La Gazzetta dello Sport, kriza e Kupës së Afrikës në kampin e Senegalit po thellohet.

Trajneri i Senegalit, Pape Thiaw, bëri një gjest simbolik duke ua dorëzuar trofeun ushtarëve, për të dërguar mesazhin se vendi i tij nuk do ta kthejë kupën.

Pamjet ku Thiaw mban kupën dhe më pas ua dorëzon ushtarëve në një bazë ushtarake u bënë shpejt virale në mbarë botën. Trajneri me përvojë nuk flet në video, por mesazhi është i qartë: Senegali ende e konsideron veten kampion.

Senegali nuk e njeh vendimin e Konfederatës Afrikane të Futbollit për t’ia dhënë kupën Marokut duke ndryshuar rezultatin e finales. Edhe qeveria ka deklaruar se kupa nuk do të kthehet, ndërsa federata e ka çuar çështjen në Gjykatën Ndërkombëtare të Arbitrazhit Sportiv.

Tashmë procesi po zhvillohet më shumë në planin juridik sesa në fushë.

Dorëzimi i kupës tek ushtria nga Thiaw është interpretuar si një përpjekje për ta “siguruar” trofeun dhe si një qëndrim zyrtar institucional kundër vendimit. Opinioni publik në vend beson se titulli i fituar në fushë nuk mund të merret në tavolinë.

