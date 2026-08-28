Selami nga AKI kërkon mjete për parking me kate në Qendrën Tregtare Çairçane

Selami nga AKI kërkon mjete për parking me kate në Qendrën Tregtare Çairçane

Koordinatori i këshilltarëve të AKI-së në Qytetin e Shkupit, Abdulselam Selami, përmes një videoje ka njoftuar se në seancën e radhës të Këshillit të Qytetit të Shkupit do të propozohet një amendament për ndërtimin e një parkingu me kate në Qendrën Tregtare Çairçane.

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“Edhe pse nuk është paraparë në propozim, ne do të intervenojmë me amendament që në rebalancin e buxhetit, i cili do të votohet më 31 gusht, të parashihen mjete për ndërtimin e një parkingu me kate në Qendrën Tregtare Çairçane”, është shprehur Selami.

Sipas tij, iniciativa synon të kontribuojë në zgjidhjen e problemit të mungesës së hapësirave për parkim në këtë pjesë të qytetit.

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