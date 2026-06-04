Sela: VMRO-ja po sillet sikur në vitin 2008

Sela: VMRO-ja po sillet sikur në vitin 2008

Kryetari i Lidhjes Shqiptare, Ziadin Sela, në emisionin “Debat në Shenja”, tha se VMRO po sillet si në vitin si në vitin 2008 kur BDI-së ia vendosi kusht Ligjin për Përdorimin e gjuhëve që e flasin mbi 20% e popullatës dhe që është e ndryshime nga maqedonishtja, nëse dëshirojnë të hyjnë në Qeveri.

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“Shumë saktë e ka thënë Arbën Xhaferi: Në Maqedoni çfarë ta lejojnë kushtetuta ta pamundësojnë me ligj, çfarë ta mundëson ligjin ta ndalon ai te sporteli ai i administratës. Tani VMRO-DPMNE e shtyn përfaqësimin e drejt dhe adekuat që ta bëjë të parealizueshëm”, tha Sela.

Sela tha se ai është ai që ka qenë baba dhe nëna e tij, gjyshi dhe gjyshja.

“Kushdo që të bëhem unë do të thonë ai biri i shqiptarit, unë jam ai që flas, gjuha që flas me fëmijët, dhe gjuha cilën flet është edhe mendimi që prodhon në kokën tënde edhe kur flet gjuhë të huaj”, tha Sela më tej.

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