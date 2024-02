Sela: Taravari i vetëm ka realizuar takimet e fundit me liderët e tjerë politik

Ziadin Sela tha se takimit e fundit, Arben Taravari i ka bërë vetëm pa asnjë përfaqësues të ASH-së.

“Taravari kontrabandoj partinë tek ato që kanë dëshmuar se vetëm duan ta shkatërrojnë ASH-në, tek ata prej të cilëve kemi marr thika pas shpine. Ata që na kanë shkel dhe na kanë tradhtuar natyrisht që do të marrin përbuzjen dhe do tua kthejmë shpinën” tha Sela, i cili nënvizoi se Taravari në takimet e fundit ne liderët e LEN-it, por dhe kreun e BDI-së, Ali Ahmetin, Kovaçevskin dhe Mickoskin, dhe se nuk ka marr me vete në këto takime as edhe një anëtar tjetër të partisë”, tha Sela, duke përfunduar se ASH do të shkojë e vetme në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.

