Sela: Takimi i liderëve i dështuar, një njësi zgjedhore problem serioz

Sela: Takimi i liderëve i dështuar, një njësi zgjedhore problem serioz

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, sonte në emisionin “Debat në SHENJA”, vlerësoi se takimi i liderëve politikë nuk prodhoi rezultate konkrete.

“Takimi i liderëve fatkeqësisht nuk prodhoi asgjë. U krijuan liderë të ndryshëm që deklaroheshin një gjë për mediat, e një tjetër e bënin disa ditë më pas në seancë plenare. U prodhuan lojëra dhe gjëra që u trajtuan si të parëndësishme, ndërkohë që temat ishin shumë të ndjeshme”, tha Sela.

Ai shtoi se analizat për një njësi zgjedhore duhet t’i bëjë vet Aleanca për Shqiptarët, duke theksuar se një njësi zgjedhore e vetme mund të jetë e dëmshme. “Njësia zgjedhore ka rregullin e vet, duhet të përshtatet me nevojat demografike që ka një shtet”, përfundoi Sela.

MARKETING

Të ngjajshme

Kallas mohon përçarjen midis NATO-s dhe BE-së, hedh poshtë thirrjet për një ushtri evropiane

Kallas mohon përçarjen midis NATO-s dhe BE-së, hedh poshtë thirrjet për një ushtri evropiane

Mark Rutte vizitë nesër Kiev, pritet të mbajë fjalim në parlamentin ukrainas

Mark Rutte vizitë nesër Kiev, pritet të mbajë fjalim në parlamentin ukrainas

Aksident ajror në Rusi, vdesin tre persona

Aksident ajror në Rusi, vdesin tre persona

Risteski: Paga minimale duhet të rritet në mënyrë sistematike

Risteski: Paga minimale duhet të rritet në mënyrë sistematike

Dimitrieska-Koçoska: Paga minimale, vendoset nga punëdhënësit dhe punëtorët

Dimitrieska-Koçoska: Paga minimale, vendoset nga punëdhënësit dhe punëtorët

Sela: Ndarja nga AKI, e nevojshme për imazhin e Aleancës

Sela: Ndarja nga AKI, e nevojshme për imazhin e Aleancës