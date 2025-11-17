Sela sinjalizoi se është larguar nga AKI: Koalicionin e deridjeshëm e lëmë të lirë, ASH do të merret me vetveten
“(Lidhur me AKI-n)Në ditët në vazhdim do të ketë risi në drejtim të kësaj. Unë vlerësoj se ASH do të duhet të rirregullohet aty ku duhet. ASH duhet të merret me vetveten, të bëjë opozitën, të mbrojë interesat e veta. Do iu mundësojmë koalicionit të deridjeshëm të jenë të lirë. Në ditët në vazhdim do të diskutohen këto tema brenda partisë. Unë jam pjesë e Frontit Evropian . Koalicioni AKI ishte koalicion i zgjedhjeve lokale. Është pak e koklavitur puna”, tha Sela.