Sela: Shqiptarë e diasporë, ju lutem, ta mbështesim Arkin Jahijun në Bërvenicë!

Sela: Shqiptarë e diasporë, ju lutem, ta mbështesim Arkin Jahijun në Bërvenicë!

Kryetari i Lidhjes Shqiptare, Ziadin Sela, sonte emisionin “Debat SHENJA”, u ka bërë thirrje shqiptarëve, veçanërisht diasporës, mbështesin kandidatin shqiptar, Arkin Jahiju, raundin e dytë zgjedhjeve lokale Komunën e Bërvenicës.

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Sela theksoi se fitorja e një kandidati shqiptar këtë komunë është e rëndësishme, ndërsa shprehu publikisht gatishmërinë për qenë dispozicion Jahijut gjatë raundit dytë zgjedhjeve.

“Pa marrë parasysh gjithçkaje, shqiptarë, ju lutem, diaspora, ju lutem, është shumë e rëndësishme që në Bërvenicë të fitojë kandidati shqiptar. Këtë garë e udhëheq Arkin Jahiju. Dhe po e them publikisht, jam në dispozicion të shqiptarit Arkin Jahiju në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, si ta mendojë ai”, deklaroi Sela. /SHENJA/

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